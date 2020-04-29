على متنها 142 مصريًا.. مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية قادمة من باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، على متنها نحو 142 راكبًا مصريًا من العالقين في فرنسا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستقبل مطار مرسى علم، رحلة "إير كايرو" الاستثنائية القادمة من مدينة باريس وتم إنهاء إجراءات وصول الركاب واتخاذ كافة التدابير الوقائية حيال الطائرة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالركاب وحقائبهم، وتم نقلهم إلى أحد فنادق العزل المخصصة بمدينة مرسى علم للعائدين من الخارج لقضاء مدة 14 يومًا، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدني أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.