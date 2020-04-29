مصر | لتعليقه "زينة رمضان".. عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر لتعليقه "زينة رمضان".. عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقارب الساعة كانت تشير إلى التاسعة والنصف مساءً، وشباب منطقة نزلة السيسي التابعة لحي الهرم، جالسين في الشارع لتزيينه بـ" زينة رمضان والفوانيس"، قبل حلول الشهر المبارك، وكان من بينهم شاب عشريني العمر، يدعي "كريم"، يعمل مساعد شيف، وترك عمله بعد انتشار عدوى فيروس الكورونا، ليرعى والدته ويقضي طلباتها.. " مناعتها ضعيفة".

شباب الشارع انتهوا من تعليق "زينة رمضان والفوانيس"، ووقفوا ليرتاحوا قليلا، وسط الأجواء الرمضانية، قبل صعود كل منهم إلى شقته بسبب فرض حظر التجوال، وأثناء ذلك تصادف مرور "توك توك"، يستقله شاب عشريني العمر يدعى "محمد.ف. ش"، عاطل، وشهرته "حندوقة"، ليقف أمامهم ويقول لهم " يا رجالة" حتى يلفت انتباهم، ثم أطلق عيارا ناريا في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته، وفر بعدها هاربا.

حالة من الفزع والذعر انتابت سكان الشارع، فور سماعهم صوت العيار الناري، ليخرج كل منهم يعرف مصدره، ولدى ملاحقته، تمكن من الهرب منهم.

بعد مرور حوالي ساعتين عاد الشهير بـ"حندوقة"، إلى الشارع مرة أخرى، ولدى مشاهدته لاحقه، شباب الشارع، وتمكنوا من الإمساك به، ونشبت بينهما مشادة كلامية ليرد عليهم "كنت بهزر معاكم"، وذلك ما رفضه سكان الشارع، حتى تطورت المشادة الكلامية بينهم وتعدى عليهم بالسب والشتم، وأثناء ذلك أصاب "كريم"، الشاب المدعو "حندوقة"، بأنفه دون قصد.

تدخل كبار الشارع لفض الشجار بينهم قائلين له "يا ابني امشي الدنيا رمضان"، لكنه رفض في بادئ الأمر، وعند موافقته توعدهم بأخذ حقه "والله هوريكم.. والله هوريك يا كريم".

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وفي اليوم التالي عقد الشهير بـ "حندوقة"، العزم على قتل " كريم"، حيث حضر إلى الشارع مستقلا توك توك، وانتظره حتى نزل إلى الشارع ولدى مشاهدته أطلق صوبه عيارا ناريا أصابه بالبطن.. "دمر بطنه لدرجة أن الناس مبقتش عارفه تشيله" على حد قول شهود العيان، ثم فر هاربا، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بقتل شاب بطلق ناري، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفي الهرم بوصول كريم.م، 21 سنة، مصاب بطلق ناري بمنطقة البطن، وتوفي متأثرا بإصابته.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم بارتكاب الجريمة، وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم التوصل إلي مكان هروب المتهم.

وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وتمكنت القوات من القبض عليه بمكان هروبه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.