مصر | أول رد من محامي رامز جلال بعد منع ظهوره في وسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد من محامي رامز جلال بعد منع ظهوره في وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الفنان رامز جلال، بيانا إعلاميا رد فيه على قرار وقف موكله ومنع ظهوره على وسائل الإعلام المصرية، كونه ليس عضو في نقابة الإعلاميين.

وجاء في الرد، "أنه ردًا علي قرار منع الفنان رامز جلال عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه والرد علي ذلك ان الفنان رامز جلال عضو بنقابة المهن التمثيلية (ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الاعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولي).

وتابع، "فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلاميًا ولا يخضع الي نقابة الاعلاميين مع الاحتفاظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية".

"ألأعلى لتنظيم الإعلام" ينفي وقف بث "رامز مجنون رسمي"

نفى مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، والمُذاع على قناة MBC مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن اجتماعًا مشترك بدأ منذ قليل، بين لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، ولجنة الدراما برئاسة مجدي لاشين، لمتابعة ومناقشة تقارير لجان الرصد حول دراما رمضان 2020.

وأضاف المصدر أن لجنة الشكاوى تناقش أيضًا ما تلقته ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، بعد شكوى الأمانة العامة للصحة النفسية ضده، والتي كانت قد تقدمت بها للمجلس، اتهمت فيها البرنامج باستخدام العنف، والإيذاء النفسي للضيوف والجمهور، وأيضًا التنمر والتعذيب والسخرية.

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ومن المقرر أن تنتهي اللجان من تقاريرها، وترفعها للمجلس لاتخاذ القرار في ذلك الشأن.

وتعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا؛ لمناقشة شكوى تقدمت بها الأمانة العامة للصحة النفسية، ضد البرنامج، لاتهامه بإيذاء الضيوف والجمهور نفسيًا، واستخدام العنف والتعذيب والسخرية

وتقوم لجنة الرصد أيضًا بمتابعة الحلقات الأربع للبرنامج، وتقوم بإعداد تقريرها، ورفعه للمجلس الأعلى، وذلك لاتخاذ ما يلزم، وفقًا للأكواد والمعايير التي أقرها المجلس مُسبقًا، والتي هي مُلزمة لكل الشاشات والبرامج التلفزيونية.

وكان قد أعلن صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الرصد ستقوم اليوم بتفريغ باقي حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbc مصر، والتي أُذيع منها حتى الآن 4 حلقات، وذلك بعد عدد من الشكاوى التي تلقتها لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي.

وقال "الصالحي" في تصريحات صحفية سابقة، إن هذه الشكاوى تضمنت اعتراضًا على العنف في أداء البرنامج، بالإضافة إلى التنمر على الضيوف، بشكل يخالف الأخلاق والآداب العامة للمجتمع المصري، مؤكدًا أن اللجنة والمجلس سيتخذ في اعتباره خلال متابعة الحلقات، البلاغ الذي تقدمت به الأمانة العامة للصحة النفسية للنائب العام، اليوم، ضد البرنامج، واتهمته بالعنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، بالإضافة إلى التلذذ بالآلات التي يسببها للآخرين، مما يسبب أذى نفسي للضيف والمشاهد أيضًا.

وأضاف "الصالحي" أن البرلنامج يواجه عقوبات من المجلس، وذلك بعد أن تنتهي لجنتا الرصد والشكاوى من تقاريرها، ومتابعة الحلقات، ورفع التقرير للمجلس لاتخاذ ما يلزم، مؤكدًا أن المجلس يعمل على التزام البرامج والمسلسلات بالذوق العام والأخلاقيات المجتمعية وعدم إيذاء مشاعر الجمهور.

وكانت قد أصدرت مستشفى العباسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بيانًا عاجلً، ضد برنامج رامز جلال، الذي يعرض على قناة MBC مصر، بعنوان "رامز مجنون رسمي".