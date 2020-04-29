أخبار مصر | تعرف على حكاية أكبر معمر في العالم تجاوز 146 عام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على حكاية أكبر معمر في العالم تجاوز 146 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحققت أمنية سابارمان سوديميغو أو ما يعرف باسم مباه غوثو، ليصبح أكبر معمر في العالم والعالم الإسلامي بعد أن تجاوز 146 عامًا وطال انتظاره للموت سنوات طويلة.

وتحل ذكري الثالثة لوفاة مباه غوثو غدًا الخميس، والذي يوافق 30 إبريل من كل عام، وقد ولد في 31 ديسمبر عام 1870 وفق لما ذكرته صحيفة ديل البريطانية.

وعاش مباه غوتو بمدينة سراغين وسط جافا، وهي إحدى أكبر المقاطعات في إندونيسيا، وكان شهدا على وفاة زوجاته الأربع وإخوته العشرة وحتى جميع أولاده.

وتمنى غوثو، أن يموت منذ أن كان عمره 122 عاما والا يقضي عمر أطول من ذلك، واشترى بالفعل موقع ليدفن به بقرب من مقابر أولاده منذ عام 1992، ولكن عاش ليرى أولاد أولاد أحفاده.

وتدهورت صحة غوثو بسبب قصور في القلب ونقل إلى المستشفى في 12 أبريل عام 2017، لكنه لم يريد أن يمكث هناك كثيرا، حيث طلب بسرعة نقله إلى المنزل لقضاء ما تبقى من أيامه مع أحفاده.

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ويذكر أن غوتو كان يقضي معظم وقته في الاستماع إلى الراديو، وذلك بسبب ضعف بصره جدًا، كما كان من المدخنين بشره، وعندما سئل عن سر طول العمر أجاب: “السر هو الصبر"، حسب ما ذكرت صحيفة ديل البريطانية.

وفي سياق أخر، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في أواخر شهر مارس الماضي، عن إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا، بعد اثبتت الفحوص اصابتهم نتيجة اختلاطهم بامرأة يابانية مصابة، لتسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وأكتشفت حالتين بعد أن أعرب خبراء طبيون عن مخاوفهم من غياب ووجود حالات غير مكتشفة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 260 مليون نسمة في حين دافعت السلطات عن عمليات الفحص.

وكشفت التقرير أن امرأة المصابة، كانت تبلغ من العمر 64 عاما وابنتها (31 عاما) وأصيبتا بالفيروس بعد اتصالهما بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.