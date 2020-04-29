شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر استئناف تقديم خدمتين في الشهر العقاري اعتبارًا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، ويستثنى من ذلك نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها، ونظر الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.

وشمل القرار التنسيق مع محكمة استئناف القاهرة بشأن نظر الطعون بالنقض في قضايا الجنح.

وقرر وزير العدل استمرار العمل بمقرات التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، مع إضافة بعض الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، وهي عقود بيع السيارات، والتوكيلات الخاصة بكافة أنواعها، اعتباراً من الأحد المقبل.