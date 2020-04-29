شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السويس تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في السويس إيجابية 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ورود نتائج التحاليل من المعامل المركزية لبعض الحالات المخالطة لحالات ايجابيه جرى اكتشافها خلال الفترة السابقة.

وافادت مديرية الصحة في بيان لها انه الحالات الجديدة التي ظهرت اليوم الأربعاء هي لثلاث مخالطين لصقاء لحالات إيجابية سابقة كانت تخضع للعزل المنزلي والمتابعة المستمرة من الطب الوقائي بمديريه الصحة.

أما الحالة الرابعة فهي جديدة ولم تكن مخالطة لمصابين، وجارى التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل واستكمال الاجراءات الوقائية الاحترازية للتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين وتعقيم الأماكن التي ترددوا عليها.