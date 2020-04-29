شكرا لقرائتكم خبر عن «ساويرس» يرفض وقف «رامز مجنون رسمي»: «الريموت كنترول أداة الحرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس رفضه وقف برنامج رامز جلال «رامز مجنون رسمي» على فضائية «إم بي سي مصر»، وقال «ساويرس» في حسابه على «تويتر»: «اللى مش عاجبه ميتفرجش واللي عاجبه يتفرج الريموت كنترول أداة الحرية!».

كان مصدر في «مجموعة MBC»، قال تعقيباً على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج «رامز مجنون رسمي»، إن هذا القرار الصادر من نقابه الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل جمهورية مصر العربية وهو لا ينطبق على مجموعه قنوات «MBC»، حيث أنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقوانين المُتبعة.

يذكر أن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أعلن اليوم منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية. وجاء فى القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال.

وأكد المصدر في «مجموعة MBC» أن برنامج «رامز مجنون رسمي» من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلى جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة «شاهد» للفيديو حسب الطلب «VOD»، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة «الليلة» الفنانة ياسمين رئيس. علما بأن البرنامج قد مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية ووفقا للاجراءات المتبعة بدولة الامارات العربية المتحدة ولذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الاعلاميين.