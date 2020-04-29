شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: إنهاء خدمة زوجة «عشماوي» في ٢٠١٩‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جامعة عين شمس إن مجلس كلية البنات جامعة عين شمس قد قرر في جلسته بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ إنهاء خدمة السيدة نسرين حسين سيد على المدرس المساعد بقسم اللغة العربية.

ووافق الدكتور رئيس جامعة عين شمس في ٢٢ إبريل ٢٠١٩ على إنهاء خدمتها اعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠١٨ (التاريخ التالى لانتهاء إجازة رعاية الطفل) وذلك لانقطاعها عن العمل دون إذن رغم إنذارها. ويأتى بيان الجامعة ردا على ما تداولته عدد من وسائل الاعلام بشأن رفع أحد المحامين دعوي قضائية ضد رئيس جامعة عين شمس لامتناعه عن إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوى.

وأكدت جامعة عين شمس التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات وباللوائح المنظمة لعمل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة. كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدي لمثل هذه المعلومات العارية تماما عن الصحة لما تسببه من إثارة البلبلة بين الرأي العام المصري.