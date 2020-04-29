شكرا لقرائتكم خبر عن "استمتع بأجواء رمضان فى بيتك" .. حملة جديدة لهيئة تنشيط السياحة بالسوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، حملة ترويجية دعائية للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home ، وذلك علي كافة مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربى والدولى بالأجواء الفريدة للشهر الكريم فى مصر، بالاضافة الي إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التى لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهى المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان فى مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقاً وجذباً لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دولياً وعربياً ومحلياً.

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وقد تضمن ذلك المحتوى تقديم معلومات عن فوائد الصيام، ومعلومات عن المزارات الأثرية الإسلامية المتنوعة فى صورة لغز أو فزورة مما يعطى مزيد من التواصل والتفاعل مع الجمهور، كما سيتم سرد قصص قصيرة عن نشأة الفوانيس فى مصر والتى ترجع للعصر الفاطمى، وقصص من متحف الفن الإسلامى، بالإضافة إلى عرض وصفات لمأكولات مصرية من العصور القديمة.

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.