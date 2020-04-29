شكرا لقرائتكم خبر عن كبائن للتعقيم والتطهير فى مدخل وزارة الإنتاج الحربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة الإنتاج الحربى باتخاذ عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورنا فى مختلف قطاعات الوزارة ومصانع وشركات الإنتاج الحربى، ومن بين الإجراءات الوقائية، تم وضع كبائن للتعقيم والتطهير فى مدخل المقر الرئيسى للوزارة.

وتقوم وزارة الانتاج الحربى بتصنيع كبائن التعقيم والتطهير، والتى تشمل قياس للحرارة، وتعقيم وتطهير للأفراد، وتم تسليم بعض الدفعات لمؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد زارت الوزارة بالأمس، حيث حرصت على اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كوروناقبل دخولها، ومرت بكبائن التعقيم والتطهير المتواجدة فى مدخل الوزارة، وكان فى استقبالها الدكتورة محمد العصار، وزير الانتاج الحربى.

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وبحث وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة آخر المستجدات للموقف التنفيذي لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وإتخاذ الإجراءات الوقائية للعاملين عليها، وذلك خلال اجتماعهم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وشهد الاجتماع بحث وضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid – 19 ) وكذا ورفع كفاءة المنظومة بصورة عامة .

وخلال اللقاء استعرض "العصار" جهود وزارة الإنتاج الحربى لتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بعدد من المحافظات بما يساعد في تحسين مستوى النظافة لما يخدم مصلحة المواطن، وأكد "العصار" أن الوزارة على استعداد تام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات "ماز" وكذلك تلبية كافة متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية وكذا تطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها.