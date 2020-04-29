بتخفيضات 25%.. "التموين" تطرح 8 ملايين شنطة رمضان.. و60 منفذًا بالوجه القبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إنه تم طرح ما يقرب من 8 ملايين "شنطة رمضان" حتى الآن، من خلال منافذ "أهلًا رمضان" بأسعار تتراوح بين 50 و100 و120 جنيهًا للشنطة، وبتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25%، مع استمرار طرح السلع الغذائية بالتخفيضات المعلن عنها حتى يوم 10 مايو المقبل، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار حسام الدين، إلى استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافظات المختلفة؛ حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين الموجودين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر، مع توفير كل السلع وتخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم، بمسافات متباعدة؛ حتى لا يحدث أي تزاحم خارج المحلات أيضًا، وأن تكون بها تهوية مناسبة.

وأضاف مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أنه تم التنبيه أيضًا على السلاسل التجارية بتخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين إلى المحلات التجارية؛ حرصًا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم أكثر الفئات عرضةً للإصابة، مع تأكيد توفير كل السلع والمنتجات الغذائية.

وخصصت الشركة المصرية لتجارة الجملة 60 منفذًا في فروع الشركة بمحافظات الوجه القبلي ضمن منافذ "أهلاً رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لطرح السلع بأسعار مخفضة في هذه المنافذ، كما يتم طرح منتجات اللحوم والدواجن، ومنتجات الخضراوات والفاكهة.