"مياه المنوفية": حل 30 ألف شكوى خلال الربع الأول من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
صرح الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأنه في إطار الاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة والنهوض بمستوى الأداء استقبل الخط الساخن 125 خلال الربع الأول من عام 2020 حوالي 30 ألف شكوى وتم حلها.
وأضاف نجيب، في بيان، اليوم الأربعاء: استقبل الخط الساخن رقم 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على مدار 24 ساعة خلال تلك الفترة 16189 شكوى تخص المياه (ضعف – انقطاع – تسريب - محابس) بالإضافة إلى 13240 شكوى تخص الصرف الصحي (طفوحات - تسريبات)، و146 شكوى تخص جودة المياه و18 شكوى في مجال المشروعات و235 شكوي تخص أنظمة المحاسبة والدفع، وهذه الشكاوى يتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى استفسارات العملاء.
وأشار إلى أن منظومة الشكاوى CMS والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء هي إحدي حلقات التواصل مع المواطنين وأن الشركة وفرت العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معهم خلال 24 ساعة في اليوم عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، والواتس (٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨)، أو من أي محمول (٠٤٨/٢١٧٥٤٢٨ - ٠٤٨/٢١٧٥٠٤٢)، والموقع الإلكتروني للشركة mcww.com.eg أو عبر الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة https://www.facebook.com/media.mcww/ ، والموبايل أبليكيشن 125 hcww ؛سعيا للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
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