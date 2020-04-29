الداخلية تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف. جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

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