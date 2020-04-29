الشهر العقاري: إتاحة توثيق توكيلات وعقود بيع المركبات للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قرارا باستثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية.

وذكرت مصلحة الشهر العقاري في كتابها الدوري رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٠ - حصل الخليج 365 على نسخة منه - أن القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور - على أن يبدأ توثيق المركبات من الأحد المقبل.

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كانت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بدأت الأحد الماضي عملها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأعلنت مصلحة الشهر العقاري في بيان لها سابقا، أنها ستقتصر العمل على 6 خدمات فقط وهم: عقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ، التصديق على الدفاتير الإيجارية، محضر ايداع وصية ( مغلقة )، محضر فتح وصية ( مغلقة )، التوكيل الخاص ( صرف المعاش )، الاقرارات.

وجاءت خطوة وزارة العدل تجاه الشهر العقاري؛ اتساقا مع جهود الدولة فى استمرار الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واعمالا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.