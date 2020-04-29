مصر | بعد تقديم بلاغ ضده.. قرار عاجل من النائب العام بشأن "محمد رمضان"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تقديم بلاغ ضده.. قرار عاجل من النائب العام بشأن "محمد رمضان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، ضد الممثل محمد رمضان لظهوره وسط تجمعات مع فريق عمل مسلسله الجديد البرنس في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس (كورونا) المستجد وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره ، وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس.

وجاء قرار النائب العام تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ والمشكو في حقه في حالة وجود إتهام ضد المشكو في حاله وجد من قبل مكتب النائب العام.

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كان مقدم البلاغ ذكر أنه خرج علينا المبلغ ضده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) بفيديو ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد ( البرنس ) الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل سالف الذكر متجاهلًا في ذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد والتي من أهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد أمنه بين الأشخاص هذا بالإضافة إلي عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو وسط هذا الحشد للكمامات الواقية.

الأمر الذي يؤكد معه أن ما فعله المبلغ ضده بالفيديو سالف الذكر يعد تقليلًا من أهمية الإجراءات المبذولة من قبل الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

واختتم: وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة به، إصدار الأمر باتخاذ اللازم قانونًا حيال المبلغ ضده.