أخبار مصر | ردا على الدعوى القضائية.. جامعة عين شمس تؤكد إنهاء خدمة أرملة "العشماوي"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ردا على الدعوى القضائية.. جامعة عين شمس تؤكد إنهاء خدمة أرملة "العشماوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني، أن مجلس كلية البنات قد قرر في جلسته بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ إنهاء خدمة نسرين حسين سيد علي المدرس المساعد بقسم اللغة العربية، وذلك ردا على ما تداولته عدد من وسائل الإعلام بشأن رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضد رئيس جامعة عين شمس لامتناعه عن إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي.
ووافق الأستاذ الدكتور رئيس جامعة عين شمس في ٢٢ أبريل ٢٠١٩ على إنهاء خدمتها اعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠١٨ (التاريخ التالي لانتهاء إجازة رعاية الطفل) وذلك لانقطاعها عن العمل بدون إذن رغم إنذارها.
وأكدت جامعة عين شمس، التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات وباللوائح المنظمة لعمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.
وكما تؤكد الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدي لمثل هذه المعلومات العارية تماما عن الصحة لما تسببه من إثارة البلبلة بين الرأي العام المصري.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.