شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تحذر من «صفحات مشبوهة» تدعي فتح المساجد أيام الجمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية أوقاف المنيا، استمرار غلق المساجد في أيام الجمع وصلوات الجماعة وتعليق جميع الأنشطة بالمساجد والملحقات التابعة لها والاقتصار على الآذان فقط وقراءة القرآن قبل الفجر والمغرب بالمسجد الذي به إمام وقدَّم طلبا وإقرارا وفق الضوابط بهذا الشأن.

وحذرت المديرية في بيان، من مخالفة التعليمات لأن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف والعاملين بالمسجد وتوقع المواطن في المسائلة والعقوبة القانونية المشددة نظرًا لما يمر به العالم ومصر من تفشي وباء كورونا.

وطالبت المديرية في بيانها بعدم الالتفات إلى الصفحات المشبوهة وأصحاب الأغراض والأفكار المسموعة والتي تزعم أو تروج بأنه قد تم السماح بفتح المساجد في أيام الجمع، مؤكدة أن «كل ذلك لا صحة له على الإطلاق ونحذر من المخالفة للتعليمات ومن هذه الدعوات المسموعة ونؤكد على استمرار غلق المساجد وعدم فتحها في الجمع والجماعات ويتحمل الجميع مسؤولية المخالفة التي تقع في دائرة عمله.