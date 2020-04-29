شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يطمئن أهالي الغردقة: نتيجة تحاليل العائدين من السعودية سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، متابعته لمناشدات بعض أهالي مدينة الغردقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قلقهم من وجود المصريين العالقين العائدين من السعودية بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، وتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اذا كان أحد العائدين حاملًا للفيروس.

وبحسب بيان، الأربعاء، طمأن المحافظ أبناء المدينة قائلًا «الدولة تخاف على المواطنين أكثر من أنفسهم، حيث تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولذلك اطمئنوا أجرينا كشوفات لكل العائدين وجميع الحالات سلبية، وعمليات التطهير والتعقيم تُجري لهم يوميًا».

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هناك خطة يشرف عليها بنفسه على مدار الساعة، لمتابعة الـ150 مواطن الموجودين في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، ترتكز هذه الخطة على وجود رقابة أمنية صارمة على جميع الحالات، ولا مجال للاختلاط، حيث غير مسموح خروجهم من المدينة، فضلًا عن أن كل متطلباتهم فيما يتعلق بالطعام والشراب مُجابة، وتم تكليف مديرية التضامن بتوفير وجبات الإفطار والسحور وتقديمها لهم يوميًا طوال فترة الحجر الصحي بدون مقابل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستقبل اللواء عمرو حنفى، 150 من المصريين العالقين العائدين من السعودية، عبر ميناء ضبا السعودي، عقب وصولهم مساء الثلاثاء إلى ميناء سفاجا البحري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وتم وضع العائدين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بالمدينة الجامعية بالغردقة، حيث تكفلت محافظة البحر الأحمر بتكاليف الإقامة والاعاشة كاملة ووفرت أتوبيسات لنقل العائدين إلى الحجر الصحي، وتحملت وزارة التضامن نفقات الطعام.