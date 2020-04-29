شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية اليابانية» في المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية بتصنيف «التايمز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقامت لجنة التنمية المستدامة بالجامعة المصرية اليابانية، برئاسة الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، بإعداد ملف التنمية المستدامة الخاص بالجامعة لعام ٢٠٢٠، والذى يضم ١١ هدفًا من إجمالى ١٧ من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيقها.

وسجلت الجامعة موقعا متميزا في أربعة أهداف وهي: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، «عقد الشراكات لتحقيق الاهداف»، «العمل المناخى» والذى حصلت فيه الجامعة على المركز رقم ٤٠ على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة مملوكة للحكومة المصرية وبشراكة مع الحكومة اليابانية، وهي جامعة بحثية التوجه وبدأت عملها من مدينة برج العرب الجديدة في عام 2010 بقبول أول دفعة من دارسي الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه في كليات الهندسة والعلوم التطبيقية وأعقب ذلك بدء الدراسة في مرحلة البكالوريوس بنفس الكليات بالإضافة إلى كلية الأعمال الدولية والإنسانيات في 2017.