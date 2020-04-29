شكرا لقرائتكم خبر عن «الوادي الجديد»: منع تواجد المتطوعين في الشوارع لتوزيع العصائر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه سيتم منع تواجد المتطوعين في الشوارع لتوزيع العصائر على المارة قبل أذان المغرب، حرصا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.
وأكد «الزملوط»، خلال تصريحات صحفية، أنه على المواطنين عدم الاختلاط وأخذ كافة التدابير حفاظ على سلامتهم خلال هذه الفترة والتعاون مع تعليمات وزارة الصحة للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف أن الحكومة منعت موائد الرحمن وغيرها من الأمور التي تهدف إلى الاختلاط خلال شهر رمضان، وحددت بدائل أخرى يمكن من خلالها توزيع الخير والمساعدات على المحتاجين، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على توعية المواطنين.
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