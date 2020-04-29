شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أحمد ماهر» عن إصابة ممرضة بفيروس كورونا: انتقل إليها خارج المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، إصابة ممرضة الاستقبال بفيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن الممرضة انتقلت إليها العدوي خارج المستشفى حيث تعمل بمستشفي آخر، وهذه المستشفى ظهرت فيها حالة إيجابية لفيروس كورونا، فتم اتخاذ الإجراءات مع الممرضة فور علم إدارة المستشفى بذلك وهي سحب عينة وعزلها.

وقال «عبدالعزيز» إنه فور التأكد من إصابتها وفقا للتحاليل تم تحويلها إلى مستشفى العجوزة للعزل، مشيراً إلى أنه تم سحب عينات من المخالطين لها وهم ٢ من الأطباء و٧ من طاقم التمريض وعزلهم لحين ظهور نتيجة تحاليلهم.