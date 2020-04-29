مصر | محافظ الجيزة يقرر ندب 7 موظفين من حي بولاق الدكرور لمدة عام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يقرر ندب 7 موظفين من حي بولاق الدكرور لمدة عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بنقل ٧ موظفين من حي بولاق الدكرور إلى عدة أماكن أخرى بالمراكز والأحياء.

وجاء نص القرار كالآتي:

يندب كل من المذكورين بعد من العاملين بحي بولاق الدكرور للعمل بالجهات الموضحة لكل اسم منهم، على أن يكون الندب لمدة عام.

وتابع القرار أن أسماء الموظفين هم: سيد محمود علوان، يندب للعمل بمدينة أبو النمرس، وعلي محمد عبد الهادي يندب للعمل بحي العمرانية، وإكرامي مصطفى بدوي يندب للعمل بحي الدقي، وعلاء أحمد محمد للعمل بحي الطالبية، ومحمد حسن عبد الفتاح يندب للعمل بحي الهرم، وأحمد سامي أحمد يندب للعمل بحي جنوب الجيزة.

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وفي سياق آخر، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة بلغ حتى الآن نحو 31 ألف طن.

وأكد راشد فى بيان صحفي، علي انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة، وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة يوميًا.

كما أكد راشد أن الإجراءات المشددة التى تم تنفيذها من قبل المحافظة وأجهزة التفتيش ومديريتى الزراعة والتموين ساهمت بشكل كبير في تحقيق زيادة فى توريد القمح، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية للتأكد من سير عمليات التوريد للشون والصوامع بشكل سليم والقضاء على أى مشكلات أو معوقات على الفور.

وأشار راشد أنه لن يتهاون فى مواجهة أى حالات تقصير مشددًا على ضرورة الحفاظ على جودة المحاصيل التى يتم جمعها والتأكد من سلامتها قبل التخزين والمتابعة الصارمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة وعدم اختلاطها بالمخلفات طوال فترات التخزين، لافتًا أن السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة تصل إلى 244 ألف طن فيما يوجد بالمحافظة 15 صومعة وشونة تستقبل محصول القمح هذا العام وتقع بنطاق الواحات البحرية – بولاق الدكرور - أوسيم - الصف - قسم الجيزة - أطفيح - منشاة القناطر - إمبابة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: إن إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مستمرة يوميا لردع المخالفين