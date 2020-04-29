مصر | خاص| "العدل" تجري تحاليل فيروس كورونا لمساعدي الوزير والمستشارين والموظفين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص| "العدل" تجري تحاليل فيروس كورونا لمساعدي الوزير والمستشارين والموظفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر قضائي بارز في وزارة العدل، أن وزارة العدل أجرت فحص فيروس كورونا على مساعدي وزير العدل ومستشاري الوزارة والعاملين بها، وذلك لمعرفة إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لبوابة "الخليج 365" أن نتيجة التحاليل جاءت جميعها سلبية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن ما دفع إلى هذا الإجراء هو أن التحاليل الأولية أظهرت ارتفاع أجسام مضادة عند أحد مساعدي وزير العدل في التحليل الخاص بالأجسام المضادة، وهي حالة اشتباه إصابة بالفيروس.

وتابع المصدر أن هذا الأمر هو ما دعى الوزارة إلى اتخاذ خطوة إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا على مساعدي ومستشاري الوزارة والموظفين والعاملين بها، مشيرا إلى أن نتيجة التحاليل جاءت سلبية من الإصابة بفيروس كورونا.

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وتجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.