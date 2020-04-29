مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يهنئ العمال بعيدهم.. واستمرار حبس قاتلة زوجها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يهنئ العمال بعيدهم.. واستمرار حبس قاتلة زوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

كنت محتاج فلوس ومكسبها سريع.. بهذه الكلمات أدلى عاطل باعترافاته أمام النيابة، لاتجاره في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة إمبابة، حيث ضبط بحوزته على عبوة مليئة بالأقراص المخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار وهاتف محمول، يتواصل من خلاله بعملائه.

فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات خول نشاط المتهم

كشفت مناظرة نيابة جنوب القاهرة الكلية اليوم الأربعاء، فى واقعة مقتل تاجر مخدرات على يد آخر بعد مشاجرة بينهم بسبب المخدرات، أن الجثة لرجل أربعينى العمر ويوجد نزيف داخلى بالجمجة وكدمات فى مختلف الجسم وجرح قطعى بالرقبة مما أدى إلى الوفاة فى الحال

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ي.م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و"م.و " مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م.م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة، وتحميل الهيئة مبلغ مليون جنيه للتأخر في الفحص الفنى لمناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية.

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تحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على جثة طفل حديث الولادة، وسط القمامة بأحد شوارع منطقة صفط اللبن، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، للتوصل إلى الشخص الذي ألقى بالجثة، وسرعة القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.

وتنشر بوابة الخليج 365 نص البرقية، كالتالى:

"بمشاعر تفيض إعزازًا وتقديرًا، وبعقول تدرك قيمة العمل المشترك وأهمية تضافر الجهود لإدراك النجاح ودفع المسيرة الوطنية للمزيد من التقدم والإرتقاء، يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات

انتقمت منه وحرقته، هكذا كان حال المتهمة "فاطمة" في عقدها الثاني من العمر، بعد قتلها لزوجها بوضعها السم في الشاي أثناء تناوله لوجبة السحور فجر يوم الأحد، بعدما استمعت النيابة العامة لأقوالها، فقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس السيدة ١٥ يوما، على ذمة التحقيقات.