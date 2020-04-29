مصر | اعترافات ديلر مخدرات بإمبابة: "محتاج فلوس ومكسبها سريع"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر اعترافات ديلر مخدرات بإمبابة: "محتاج فلوس ومكسبها سريع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كنت محتاج فلوس ومكسبها سريع.. بهذه الكلمات أدلى عاطل باعترافاته أمام النيابة، لاتجاره في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة إمبابة، حيث ضبط بحوزته على عبوة مليئة بالأقراص المخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار وهاتف محمول، يتواصل من خلاله بعملائه.

فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات خول نشاط المتهم

بداية الواقعة عندما ألقى ضابط مباحث الجيزة القبض على متهم بحوزته أقراص مخدرة بإمبابة، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عبوة تحتوى على أقراص مخدرة، وبمواجهته اعترف أمام المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس "ديلر" المنيب لاتجاره في المخدرات

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قطع حشيش وهاتف محمول.. بتلك المضبوطات، سقط عاطل في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة المنيب بالجيزة، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

بداية الواقعة، عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وحيازته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجتهه اعترف بحيازته للمخدر لترويجه على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة المنيب لترويجبضاعته.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، سقط عاطل يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، في قبضة رجال المباحث بحوزته ١٠ قطع حشيش، وسلاح، في منطقة الوراق، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بالمنطقة، لتباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.