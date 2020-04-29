مصر | مناظرة النيابة لجثة تاجر مخدرات: جرح قطعى بالرقبة ونزيف بالجمجمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لجثة تاجر مخدرات: جرح قطعى بالرقبة ونزيف بالجمجمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة جنوب القاهرة الكلية اليوم الأربعاء، فى واقعة مقتل تاجر مخدرات على يد آخر بعد مشاجرة بينهم بسبب المخدرات، أن الجثة لرجل أربعينى العمر ويوجد نزيف داخلى بالجمجة وكدمات فى مختلف الجسم وجرح قطعى بالرقبة مما أدى إلى الوفاة فى الحال.

كما طالبت النيابة باستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم حول الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر القديمة إخطارا يفيد بوجود جثة أحد الأشخاص ملقاة بشارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة الساحل أمام أحد الكسارات، وإجراء التحريات وتقنين الإجراءات وقبل مرور ٢٤ ساعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعه أحد المسجلين خطر بدائرة القسم، وتم ضبطه وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

ضبط 3 لقتلهم سائق "توك توك" في الدقهلية

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية، في ضبط 3 أشخاص لتقلهم سائق "توك توك"، والتخلص من جثته.

كان ورد بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بالعثور على جثة سائق "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز، بمجرى مائي بدائرة المركز وعدم العثور على مركبة الـ"توك توك" خاصته.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض "مطواة" وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنهم استوقفوا المجني عليه واستقلوا معه مركبة الـ"توك توك" قيادته بزعم توصيلهم إلى إحدى القرى بدائرة المركز.

وفي أثناء سيرهم بالطريق قاموا بالإجهاز عليه وخنقه فأودوا بحياته ثم تخلصوا من جثته بإلقائها بالمجرى المائي المشار إليه، وسرقة مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق مع 3 عاطلين لشروعهم فى قتل طالب بالسيدة زينب

وطالبت نيابة السيدة زينب الجزئية، الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب أصيب على يد 3 عاطلين بجرح قطعى فى الوجه وكدمات بالجسم لسرقته بالاكراه، تمهيدا للاستماع إلى أقواله.

كما أمرت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الشروع فى القتل وتهمة السرقة بالاكراه وتهمة حيازة سلاح أبيض كما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة عن تلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من المستشفى العام يفيد بإصابة طالب بجرح قطعي في الوجه، وانتقلت الاجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطالب" م. م"،" 19 عامًا"، أثناء مروره بمنطقة التونسي حال تحدثه في هاتفه المحمول تفاجأ بثلاثة أشخاص يستقلون مركبة بخارية "توك توك"، وحاولوا خطف هاتفه وعندما تمسك به وجرى معهم، طعنه أحدهم بسلاح أبيض في وجهه فسقط على الأرض.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم لم يخططوا لإصابته ولكنهم خافوا من فضيحتهم أو ضبطهم من قبل الأهالي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.