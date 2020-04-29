مصر | براءة 3 مسئولين من تسببهم في خسارة مليون جنيه لـ"السكك الحديدية"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر براءة 3 مسئولين من تسببهم في خسارة مليون جنيه لـ"السكك الحديدية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ي.م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و"م.و " مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م.م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة، وتحميل الهيئة مبلغ مليون جنيه للتأخر في الفحص الفنى لمناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية.

صدر الحكم اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الثلاثة، أنهم استغرقوا عام ٢٠١٤ مدة ٤٣ يومًا للفحص الفنى لعينات ملابس شتوية وصيفية مطروحة بمناقصة، بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة ١٥ يوما، ما ترتب عليه تحميل الهيئة مبلغ مليون و٧٣٢ ألف جنيه.

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تفاصيل الواقعة