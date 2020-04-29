أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يُسقط العقوبة عن شركة قوطونيل والاكتفاء بحذف الإعلان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يُسقط العقوبة عن شركة قوطونيل والاكتفاء بحذف الإعلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أسقط أي عقوبة على شركة "قوطونيل"، فيما يخص إعلانها الذي اثار الجدل مؤخرًا، وذلك بعد أن قامت الشركة بتقديم الاعتذار في بيان لها، وقامت برفع الإعلان من جميع القنوات الفضائية.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن المجلس اكتفى باعتذار الشركة، ورفع الإعلان من القنوات، ولم يتخذ أي قرارات عقابية أخرى، محذرًا من إذاعة أي إعلانات أخرى قد تخالف الأخلاق العامة للمجتمع، ولا تتوافق مع المعايير التي كان قد أقرها المجلس.



وأشار "الصالحي" إلى متابعة لجان المجلس المختصة لكافة ما ينشر أو يبث على الصحف ووسائل الإعلام، خاصة في شهر رمضان المبارك.



وكان قد أثار إعلان لشركة "قوطونيل"، استياء الجمهور بشكل ملحوظ، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، فضلًا عن كونه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام المصري.

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وبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الاجتماع لمناقشة العقوبة المفروضة على الشركة، ولكن قامت الشركة بسحب الإعلان من القنوات الفضائية، وتقديم الاعتذار للجمهور.



وتتابع لجان الرصج والشكاوى والدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كل ما يذاع ويبث على القنوات الفضائية خلال شهر رمضان، وتقعد اللجان لجتماعات دورية للمتابعة، وإعداد تقريرها التي تقوم برفعها للمجلس، لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين للأكواد والمعايير التي كان قد أقرها المجلس، والتي تصبح مُلزمة لكافة البرامج والقنوات.

وكان مجلس إدارة مجموعة قطونيل، قرر وقف إعلان الشركة، وأعلنت الشركة عن وقف إعلانها "ابن الجيران"، لأجل غير مسمى، على جميع القنوات الفضائية المصرية.



وأصدرت الشركة بيانًا، جاء نصه كالتالي:

تماشيًا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير "إبن الجيران"، ونظرًا لأننا دائما ما تأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما تقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا، ولوقف الجدل وإرضاء المشاهدين في مصر، قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية المصرية.