أخبار مصر | إنفوجرافيك.. خطة وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. خطة وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).وفيما يلي، تستعرض "الخليج 365" تفاصيل الخطة، في الإنفوجرافيك التالي:

أولًا: استمرار غلق الأماكن

1- استمرار غلق الأماكن التي تتسبب فى نقل العدوى.

2- استبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية

3- محاولة توفير الحجز المسبق الكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس.

4- تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين.

5- تشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

6- التوعية والالتزام بالقواعد العامة، ومنها (متطلبات السلامة العامة، التعامل مع الجهات الحكومية، والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل).

ثانيًا: في حال إعادة فتح المنشآت

1- الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة

2- وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل

3- مع خفض قوة العمل

4- توفير مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية

5- التطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور.

7- التقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن.

إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف

تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

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خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 22 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.