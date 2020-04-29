أخبار مصر | 99% من طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اختبار اللغة العربية إلكترونيًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر 99% من طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اختبار اللغة العربية إلكترونيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي تستمر حتى 20 من مايو المقبل.

ونجح 583 ألفًا و420 طالب وطالبة، في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99% من إجمالي عدد الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط لتسجيل حضور الطالب الاختبار يوميًا وتسجيل الشكوى أثناء الاختبار، اضغط هنا

ويؤدي طلبة الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا الخميس، امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020.

كانت وزارة التربية والتعليم، قالت: إن المجموعة الأولى تؤدي الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا (القاهرة.. الجيزة.. الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، جنوب سيناء).

المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ( الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح).