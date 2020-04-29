شكرا لقرائتكم خبر عن 98.2 % نسبة دخول طلبة شمال سيناء على منصة امتحانات أولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، امتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية إلكترونيا من المنازل عن طريق الجهاز اللوحي«التابلت».

وأكد حمزة رضوان، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن نسبة تمكن الطلبة من الدخول على منصة الامتحان بلغت 98.2%، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات المقيدين بالصف الأول الثانوي العام 2745 طالبًا وطالبة، تمكن منهم 2695 طالبًا وطالبة من الدخول على منصة الامتحان، بينما لم يتمكن 50 طالبًا وطالبة من الدخول.

وأضاف رضوان، أنه خلال أداء الامتحان انقطع التيار الكهربي عن قرية الروضة بمركز بئر العبد، حيث تمكن عدد 17 طالبًا من إجمالي عدد الطلبة بالقرية وعددهم 19 طالبًا من أداء الامتحان، معلنًا أنه في حالة انقطاع التيار مرة أخرى سيتم توفير سيارة ميكروباص لنقل الطلبة إلى مدينة بئر العبدلأداء الامتحانات.

بدوره، أشار عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أنه تم تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات أو شكاوى قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث يضم الفريق عدد 18 شخصًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن طلبة محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المجموعة الأولى التي أدت الامتحانات خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، مؤكدًا أن امتحانات الصف الأول الثانوي مستمرة حتى 20 مايو المقبل.

Advertisements