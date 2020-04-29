شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 99% من طلاب «أولى ثانوي» أدوا اختبار اللغة العربية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم إن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا، الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة «التابلت»، وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنه نجح 583 ألفًا و420 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99% من إجمالي عدد الطلاب. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور الطالب الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain/

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على «التابلت» ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب. كما يؤدي غدًا الخميس طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، السبت المقبل.