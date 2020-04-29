شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار موقف مشروعات مدن الجيل الرابع في العاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت الإشارة إلى معدل الإنجاز بمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، والموقف الحالي للبرج الأيقوني، والأبراج الإدارية ( C01-C08) والبرجين C11 وC12، وكذا الأبراج الإدارية ( D01- D05).

وقال وزير الإسكان إن معدل الإنجاز بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغ 84%، وهو المشروع الذي يُقام على مساحة 1000 فدان بإجمالي 8 مجاورات، حيث تم الانتهاء من العمارات السكنية بالمجاورة الأولى بعدد 105 عمارات، 3104 وحدات سكنية، وجار العمل على تنسيق شبكة الشوارع الداخلية (مسارات الدراجات ومسارات المشاه)، وبلغ معدل الإنجاز في العمارات السكنية بالمجاورة الثانية 70%، بعدد 139 عمارة، 3920 وحدة، فيما وصلت نسبة الإنجاز في العمارات السكنية بالمجاورة الثالثة 65%، بواقع 83 عمارة سكنية، 2324 وحدة سكنية.

واستعرض الوزير موقف الفيلات والتاون هاوس بالمجاورتين الرابعة والخامسة بعدد 274 و211 فيلا وتاون هاوس على التوالي، حيث بلغ معدل الإنجاز في المجاورة الرابعة 75% ( فيلات وتاون هاوس)، فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلي في العمارات السكنية بالمجاورة السابعة 70% بواقع 107 عمارات سكنية، 3160 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من العمارات السكنية بالمجاورة الثامنة بعدد 136 عمارة سكنية، 3896 وحدة سكنية، وجار الاستلام الابتدائي لـ55 عمارة. كما يجري العمل على الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بالمجاورة الثامنة، لافتاً إلى أن نسبة الانجاز في عمارات الإسكان المختلط بالحي السكني الثالث بلغت 65%، بعدد 64 عمارة سكنية استخدام مختلط، 2560 وحدة سكنية.

كما استعرض الوزير موقف تنفيذ الحي السكني الخامس R5، من أعمال الخرسانة للعمارات السكنية، وأعمال التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، والتشطيبات الخارجية لمنطقة الفيلات وأعمال تنسيق الموقع وأعمال الإنشاءات للفيلات الكلاسيك. وأشار إلى ما تم إنجازه من أعمال في مشروع النهر الأخضر، وكذا معدلات التنفيذ بمشروع سكن مصر للعاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر بواقع 376 عمارة، 9024 وحدة سكنية، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف مشروعات الإسكان بمدينة العلمين الجديدة والتي تتمثل في مشروع إقامة 18 برجا متعدد الأغراض بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وعمارات «إسكان الداون تاون» بإجمالي عدد 40 عمارة، ومشروع الحي اللاتيني المكون من 249 عمارة شامل الخدمات، ومشروع سكن مصر بعدد 128 عمارة (7 ادوار + أرضي )، ومشروع الاسكان المميز بعدد 80 عمارة.

وتضمن العرض موقف مشروع الأبراج الشاطئية ( LD0 –LD8) بمعدلات إنجاز تصل إلى 92%، وموقف تنفيذ المدينة التراثية حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع 60%، والموقف التنفيذي للجامعة بمعدل إنجاز 55%.

واستعرض الوزير أعمال الترفيق الجاري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، حيث يتم ترفيق مساحة 3500 فدان بالمنطقة الشاطئية، وترفيق مساحة 15600 فدان بالمنطقة الجنوبية، ويجري تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بقدرة 90 الف م3، وتنفيذ خزان تكديس لاستقبال المياه المحلاه من محطة تحلية مياه البحر، وتنفيذ الخطوط الرئيسية من مواسير المياه من محطة التحلية والخزان إلى مشروعات المدينة، وتنفيذ محطة محولات كهرباء بقدرة 525 وات، وتنفيذ عدد 8 كباري أعلي البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية، وتنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم وعدد 4 كباري والانارة العامة له.

كما تطرق الوزير إلى مشروعـات تشكيـل الجزر وحمايـة البحيـرات بمدينة العلمين الجديدة بالقطاع الشرقي بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، والقطاع الغربي 30بنسبة%. كما استعرض موقف تنفيذ الأعمال بمدينة المنصورة الجديدة، والتي تتضمن الممشى السياحي بطول 4.2 كم، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 80%، وجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا على مساحة 197 فدانا، وعمارات سكن مصر بنسبة إنجاز 89%، بواقع196 عمارة، 4704 وحدات سكنية، وكذا موقف تنفيذ عمارات سكن جنة بواقع 468 عمارة و11232 وحدة سكنية، ونسبة الإنجاز بها بلغ 78%، وعمارات الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بواقع 58 عمارة، 1392 وحدة سكنية، كما تم استعراض موقف الفيلات.

ولفت الوزير إلى ما يتم تنفيذه من اعمال المرافق بمدينة المنصورة الجديدة والتي تشمل محطـــة المحـــولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير، المرحلـــة الأولـــى بطاقـــة 300 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14 فـــدانا، وتبلغ نسبة الإنجاز بها 30%، ومحطـــة تحليـــة بطاقة 160 ألـــف م3 / يـــوم، على مساحة 22 فـــدانا، المرحلـــة الأولـــى منه على مساحة، 40 ألف م3/يوم، والمأخذ بطاقة 80 ألف م3/يوم بنسبة تنفيذ 33%.

Advertisements

كما استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف تنفيذ المشروعات في مدينة أسوان الجديدة، والتي تتضمن مشروع الشريط النهري، ومشروع إنشاء 129 فيلا كاملة التشطيب شاملة اللاند سكيب، ومشروع الحديقة النيلية بطول 6 كم، ومجمع المصالح الحكومية على مساحة 5.26 أفدنة، ومشروع إقامة مستشفى بسعة 158 سريرا على مساحة 5 أفدنة، كما تطرق لموقف تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بعدد 6720 وحدة، حيث تم إنهاء تنفيذ عدد 294 عمارة من إجمالي عدد 336 عمارة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات الصحية والتجارية.

كما تضمن العرض موقف تنفيذ المشروعات بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، والتي تشمل مشروعــــات الخدمـــات بالمدينـــة، وخدمـــات الإسكـــان الاجتماعـــي والتي تضم مدرسة تعليم أساسي (33 فصلا) ووحدة صحية، وحضانة طفل، وسوقا تجاريا نموذج 8 محلات، وإنشاء نقطة شرطة ونقطة أطفـاء، فضلا عن مجمع خدمات به: مسجد – كنيسة – مركز صحي – مركز تجاري – مبني جهاز المدينة – مدرسة دولية – ناد اجتماعي.

كما تضم المدينة مشروعا عمرانيا متكاملا بمساحة 78 فدانا، وجامعة خاصة على مساحة 81 فدانا، ومشروعا عمرانيا متكاملا على مساحة 104.15 فدان، ومشروع الإسكان الاجتماعي 66 عمارة نسبة الانجاز بها 98%، وعمارات سكن مصر. كما استعرض الوزير مشروعات البنية الأساسية بالمدينة والتي تشمل شبكات ( طرق – مياه – صرف صحي – ري ) للمرحلة العاجلة بمساحة 1600 فدان، والمرحلة الأولي من محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 25000 م3/يوم، والخط الناقل بطول 19200 م.ط شامل الرافع الأوسط، والمرحلة الأولي من مأخذ المياه على النيل طاقة 20000 م3/يوم، ومشروعات التغذية العاجلة للمرحلة الأولى: محطة آبار – التغذية العاجلة بالكهرباء (66 ك.ف)، وشبكات التغذية بالكهرباء للمناطق السكنية، وشبكات الطرق مرحلة ثانية.

واستعرض الوزير معدلات تنفيذ المشروعات في كل من مدينتي غرب قنا وملوي الجديدة بمحافظة المنيا، ومدينة الفشن الجديدة بمحافظة بني سويف، ومخطط تطوير جزيرة الوراق، وأعمال المرافق الخاصة بهذه المشروعات.