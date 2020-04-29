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شكرا لقرائتكم خبر عن حرم سفير الكويت تشارك في توزيع مستلزمات رمضان على محدودي الدخل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار نشاطها الخيري في شهر رمضان، قامت حرم سفير الكويت بالقاهرة، سعاد الرميح، بتوزيع عدد من المساعدات على الأسر محدودة الدخل، وتشمل 450 سلة غذائية تلبي السلة الواحدة منها احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد، وتتكون من السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت والبقوليات والتمر.
كما تقوم حرم سفير الكويت بتوزيع 150 وجبة إفطار صائم بشكل يومي بمناسبة رمضان، فضلا عن توزيع 300 سلة غذائية عبر جمعية الأورمان الخيرية لتوزيعها على الأسر الفقيرة في عدد من المحافظات. تأتي هذه المساعدات التي جرت العادة على تقديمها سنويًا من إيرادات السوق الخيري الذي تقيمه حرم السفير سنويًا تحت شعار الكويت بلد الإنسانية.
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