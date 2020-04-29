شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة أزمة كورونا.. تصنيع كمامات طبية بكلية هندسة الطاقة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وحدة إنتاج كلية هندسة الطاقة بأسوان في تصنيع كمامات طبية مساهمة من الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، مراحل إنتاج الكمامات للتأكد من اتخاذ كافة وسائل الحماية والسلامة للعاملين بالورشة، وإجراء التعقيم اللازم على مدى ساعات العمل، وتسخير كافة الإمكانيات لإنتاج آلاف من الكمامات الطبية.

وخلال جولته التفقدية، وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور عادل زين، عميد كلية هندسة الطاقة، وفريق العمل المتعاون من مختلف الأقسام، لمجهوداتهم في تنفيذ هذه المبادرة واستغلال الإمكانيات المتاحة بالكلية والتي تعد خطوة إيجابية في خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى، وتقديم خدمة للمجتمع في ظل هذه الأزمة التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتحقيق السلامة والحماية للمواطنين ولجنود الجيش الأبيض وتقديم المستلزمات الطبية اللازمة لهم لحمايتهم من العدوى، مؤكدا على دعمه الكامل لوحدة الإنتاج بكلية هندسة الطاقة وكلية التربية النوعية.