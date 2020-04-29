شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة «الكاب».. تكلفة المرحلة الأولى 400 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، أعمال إنشاء محطة مياه شرب الكاب في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم على أرض المحافظة.

وقبل بدء جولته التفقدية، اطمأن المحافظ على اتباع جميع الشركات العاملة في المشروع للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل حرصًا على صحة وسلامة العاملين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحطة تعد تحول تاريخي لمنظومة الخدمات المقدمة لأهالي الجنوب، حيث تقضي تمامًا على مشكلة تناوب وصول المياه ووصولها على مدار ٢٤ ساعة، مشيرًا إلى أن المحطة تعمل بطاقة استيعابية ٢٦ ألف م٣ يوم كمرحلة أولى، وبتكلفة تصل إلى ٤٠٠ مليون جنية، وستخدم قري ( شادر عزام، قرية الفتح، ام خلف، العاشر من رمضان ).

وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم التعامل بكل حزم ضد كل من يحاول التعدي على خطوط مياه شرب واستخدامها في أغراض أخرى، ومنع وصولها للمواطنين، مشيرا إلى أن المحطة تعد من المشروعات القومية المهمة، التي تقدم من أجل المواطنين بمنطقة الجنوب، ومن المقرر افتتاحها العام الحالي.