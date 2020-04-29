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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يقود حملة لازالة 8 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 40 فدان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، حملة لازالة ٨ مزارع سمكية بجنوب بورسعيد على مساحة ٤٠ فدان رافقة خلالها محارب هيلع رئيس حي الجنوب.
وأصدر المحافظ تعليماتة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على المزرعة ومصادرة جميع المعدات والأدوات المستخدمة في تلك المزارع.
وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي، خاصة أنه تم منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات وتشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى نباتية بالمساعدة في اعمال الزراعة من خلال مديرية الزراعة.
وأوضح أن هناك نماذج متميزة بمناطق جنوب بورسعيد وسهل الطينة يحتذى بها في التحول من الاستزراع السمكي إلى النباتي، مقدمًا الشكر لمزارعي جنوب بورسعيد لجعل الأرض خصبة تنتج أفضل المحاصيل الزراعية بأنواعها، ومؤكدًا تقديم كل أنواع الدعم للمزارعين الجادين من أجل التوسع في الرقعة الزراعية.
وشدد المحافظ على استمرار حملات ازالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوة.
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