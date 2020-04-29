شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: 29 ألف و635 فرصة عمل وفرها برنامج «مشروعك» لأبناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن برنامج المشروع القومي لوزراة التنمية المحلية «مشروعك»، وفر 29 ألفا و635 فرصة عمل للشباب والسيدات من أبناء المحافظة، من خلال تنفيذ 14 ألف و676 مشروعا صغيرا بالمحافظة بإجمالى تكاليف بلغت مليار و625 مليونا و380 ألف جنيه.

وأكد المحافظ - في تصريح له اليوم- على أهمية مبادرة «مشروعك» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن رؤية مصر 2030 في فتح مجالات عمل جديدة أمام أبناء المحافظة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإحداث تنمية مجتمعية مستدامة بجميع محافظات مصر، لافتا إلى أهمية الحفاظ على تقدم المشروع بالمحافظة، واحتلال المحافظة دائما لموقع الصدارة بين محافظات الجمهورية في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين وتوفر لهم فرص عمل.

وشدد محافظ سوهاج على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، ومديرى مقرات مشروعك بالوحدات المحلية، بتقديم كافة أوجه الدعم ومساعدة المواطنين المترددين على مقرات «مشروعك» لتنفيذ مشروعاتهم، مشيرا إلى تواجد مندوبى البنوك المشاركة في المبادرة بمقرات مشروعك بالوحدات المحلية للتيسير على المواطنين.