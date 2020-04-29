شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن وفقًا لما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص السنوات النهائية تتم الامتحانات للفرق النهائية بجميع الكليات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أنه وفقاً للقواعد الامتحانات للفرق النهائية ستتم الامتحانات بنظام التصحيح الإلكتروني كما هو معتاد، وتكون الأسئلة بنسبة 75% في الجزء الذي تم دراسته حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠، وبنسبة 25% في الجزء الذي تم تدريسه «أون لاين» بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠، وبنفس الضوابط المتبعة للورقة الامتحانية.

وأضاف «شقيدف» أنه «على الكليات وضع مقترح لجداول الامتحانات فور إعلان انتهاء تعليق الدراسة، وتعرض هذه الجداول على مجلس شؤون التعليم والطلاب لتنظيم الأمر والتنسيق بين الكليات منعاً لأي تكدس طلابي»، مشيرًا إلى أن الكليات تلتزم بإعلان نتائج الفرق النهائية خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الامتحانات، ويلتزم الطلاب في الكليات، التي بها مشروعات تخرج بأن يتم تسليم المشروع وفق ما تحدده الكليات المعنية.