شكرا لقرائتكم خبر عن ممرض بأسوان يهدي أصغر طفلين مصابين بكورونا فانوس رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفته إنسانية لأحد أعضاء هيئة التمريض بمستشفى العزل الطبى بالصداقة بأسوان، المخصص لحالات العزل لحالات فيروس كورونا، أهدى الممرض إبراهيم عطيتو أصغر طفلين مصابين بفيروس كورونا بالمستشفى فوانيس رمضان بمناسبة شهر رمضان الكريم، لإدخال السعادة والسرور عليهما والتخفيف عنهما من الظروف التي يمرون بها خلال فترة العزل.

وقدمت نقابة التمريض الفرعية بأسوان، برئاسة محمد جمال، شكرها لأعضاء هيئة التمريض والأطباء داخل مستشفى العزل بأسوان، على ما يقدموه من عمل وجهد في مواجهة فيروس كورونا.