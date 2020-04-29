شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: الانتهاء من حصاد 893 ألف فدان قمح.. وتوريد 579 ألف طن للتموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة حول حصاد وتوريد القمح، الذي بدأ الاسبوع الماضي، موضحًا أنه تم حصاد 893 ألف فدان، وتوريد حوالي 579 ألف طن قمح لوزارة التموين.

وقال «الشناوي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي المصري من أجل تسهيل استلام القمح من المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية، موضحًا أنه جاري أيضًا حصاد المحاصيل الشتوية الأخرى، ومنها الفول البلدي، المساحة المنزرعة منه 98101 فدان، وما تم حصاده 60329 فدان، بينما بلغت المساحة المنزرعة بالشعير 242565 فدان، وما تم حصاده 27955 فدان، في حين بلغت مساحة الكتان 23721 فدان وما تم حصاده 22755 فدان، وبلغت المساحة المنزرعة بالعدس 566 فدان، ما تم حصاده 219 فدان، والثوم المساحة المنزرعة 42019 فدان، وما تم حصاده 16107 فدان، والمساحة المنزرعة بالبصل بلغت 192512 فدان، وما تم حصاده 23872 فدان.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أن مديريات الزراعة في المحافظات تقوم بمتابعة حصاد جميع المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح، وذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة التواجد الميداني مع المزراعيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم.