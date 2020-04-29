محافظ المنيا يتفقد «قدرة الفول المدمس» للأسر الأكثر احتياجًا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأربعاء، مشروع «قدرة الفول المدمس» خلال شهر رمضان، والمجهز بـ 50 قدرة فول توزع مجاناً يوميًا طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي، في إطار الجهد المتواصل للمساهمة في الاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، لتقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد«كوفيد – 19».

وأضاف أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان من خلال العمل على توفير جميع السلع ومستلزمات الشعر الكريم بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث تم التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية بدائرة المحافظة للمشاركة في معارض «أهلًا رمضان2020» بجميع المراكز من خلال 65 فرع ومنفذ لتلك الشركات والسلاسل.

وأشار المحافظ إلى أنه جار توزيع حوالي 3300 «كرتونة» مواد غذائية كمرحلة أولي، وذلك على الاسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن القوات المسلحة جهزت 17 منفذًا متنقلًا، كما أعدت وزارة الداخلية 12 منفذًا متنقلًا «كلنا واحد» بمراكز المحافظة.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول المدمس» للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول المدمس» للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول المدمس» للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول المدمس» للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا