شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر: امتحانات الفرق الدراسية النهائية بجميع الكليات 30 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، قرارًا، الأربعاء، بتحديد موعد امتحانات الفرق الدراسية النهائية (مصريين ووافدين) بجميع الكليات في موعدها 30 مايو المقبل، ما لم يستجد جديد وبشكلها التقليدي تحريريًّا مع الالتزام بمراعاة كل ما يضمن السلامة والوقاية الصحية لكل المنتسبين للعملية الامتحانية.

وأكد مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه، الأربعاء، التزام الكليات بوضع مقترح لجداول امتحانات الفرق النهائية فور إعلان انتهاء فترة تعليق الدراسة، وعرضها على الجامعة؛ لتنظيم الأمر والتنسيق بين الكليات منعًا لأي تكدس طلابي، وكذا التزام الكليات بإعلان نتائج الفرق النهائية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الامتحانات ويعامل طلبة الفرق الدراسية الثالثة والرابعة بكليات طب الأسنان الذين تنص اللائحة الداخلية لبرامجهم الدراسية على وجود مقررات مستمرة وممتدة من الفرقة الدراسية الثالثة إلى الفرقة الرابعة والتي يتم تقييمها بتقدير واحد فقط في الفرقة الرابعة معاملة طلبة الفرقة النهائية.

وأضاف مجلس الجامعة أنه بالنسبة لكليات الطب البشري- فوفقا لبيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر- يتم استبدال الاختبارات التحريرية التي كان مزمع عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 بامتحانات إلكترونية عن بعد، مع توفير الكلية كل ما يلزم .

وأوضح مجلس الجامعة أنه يرصد للطالب (ناجح، أو راسب، أو غائب) وفي حال عدم توافر المقومات اللازمة لإجراء الاختبار الإلكتروني عن بعد، للكلية أن تختار آلية إعداد الطالب مشرع بحثي في كل مقرر على حدة وفقًا لطبيعة كل مقرر مع الالتزام بضوابط المشروع البحثي ومعاييره، ويرصد للطالب (ناجح، أو راسب، أو غائب) وللكلية أن تضع الضوابط اللازمة لتقييم الطالب وفقا لطبيعة الدراسة بما يحقق الأهداف التعليمية المستهدفة، وتجرى اختبارات تجريبية إلكترونية عن بعد أثناء فترة الدراسة الإلكترونية لتدريب الطلاب، والطالب الذي لم يتمكن من تأدية الامتحان إلكترونيًا عن بعد، يعقد له اختبار مماثل أو تحريري داخل الكلية مع الاختبارات العملية/ الإكلينيكية حال الانتهاء من فترة تعليق الدراسة، ويرصد له (ناجح، أو راسب، أو غائب)، ويعتبر بمثابة دور أول له.

اجتماع مجلس جامعة الأزهر

اجتماع مجلس جامعة الأزهر