شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مشروعين بحثيين بجامعة بني سويف في «طبق فكرتك» لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الأربعاء، فوز مشروعين بحثيين لباحثي الجامعة ضمن برنامج «طبق فكرتك» الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحت إشراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

فاز مشروع بحثي بمعهد النباتات الطبية والعطرية عن استخلاص مركبات مضادة لفيروس كورونا المستجد بتمويل مليون جنية من المنحة الاستثنائية العاجلة، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على عزل مركبات حيوية طبيعية لنشاط بروتين السيرين المضاد لفيروس كورونا المستجد من النباتات الطبية المصرية.

والباحث الرئيسى للمشروع هو الدكتور وائل عبدالمجيد وكيل المعهد؛ والعالم الكبير الدكتور عبدالفتاح بدر استشارى المشروع وبعضوية الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد والأستاذ بكلية العلوم والدكتورة منى سيد عبدالله والباحثة ندا حسن محمد والباحث حسين شعبان بكلية العلوم والدكتورة وفاء محمد عبدالسلام بالمعهد.

كما أعلن الدكتور منصور فوز الدكتورة ياسمين عبدالعزيز المدرس بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية، والدكتور أيمن حسن أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا والمتقدمة بمشروع حول تصنيع ملابس طبية من أقمشة يمكن إعادة استخدامها بالتزاوج مع الأنسجة المطعمة بالفضة وجزئيات أكاسيد تيتا نيوم للحماية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الفريق شارك بثلاثة مشاريع تم قبول مشروع واثنين آخرين تحت التحكيم.

وقال «منصور» إن المشروعات البحثية تأتى في إطار خطة الجامعة لتوظيف البحث العلمى والقدرات العلمية والإمكانيات البحثية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتكاتف مع الدولة في التصدي لأكثر الأزمات خطورة على المجتمع المحلى والعالمي، مؤكدًا أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى وبكوادرها البحثية القادرين على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للقضاء على الوباء وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمى.

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