خلال 24 ساعة.. ضبط 194 قضية مخدرات وتنفيذ 77 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهم)، ضبط (194) قضية مخدرات بحوزة (212) متهم ، ضُبط خلالها 29 كيلوجرام مواد مخدرة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ77 ألف و994 حكم قضائي متنوع.