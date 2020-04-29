كاميرات المراقبة سلاح المباحث لحل لغز جثة رضيع بمقلب قمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تحفظ رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور على كاميرات المراقبة بمحيط مقلب قمامة لكشف لغز العثور على جثة رضيع. تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة رضيع بمقلب قمامة في منطقة صفط اللبن. Advertisements

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى موقع البلاغ، واستمع لأقوال شهود عيان أملا في التوصل لهوية الشخص الذي ألقى الجثة بمقلب القمامة. وشكل العقيد أحمد الوتيدي مفتش غرب الجيزة، فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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