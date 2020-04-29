أمن المنافذ تحبط تهريب أجهزة تنفس صناعية وقطع غيار مزودة بكاميرات مراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط قضية 5 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل- أجهزة تنفس صناعية- سماعات صوت سيارات- قطع غيار كاميرات مراقبة) و20 قضية أبرزها (إنتهاء فترة التصريح-مخالفات مسطح مائى- دخول دائرة جمركية بدون تصريح) و102 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 97 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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