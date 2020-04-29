"الامتحان محتاج خبير".. طلاب أولى ثانوي يشكون صعوبة "اللغة العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تباينت آراء طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، حول صعوبة امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، اليوم، إلكترونيًّا من المنازل، وبنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك"، بامتحان مادة اللغة العربية.

قالت الطالبة ريهام محمد: "إن الامتحان صعب، وأغلب معاني الكلمات قريبة الشبه من بعضها، وتحتاج إلى خبير لغوي عشان يحل"، منوهةً بأنها لم تجد صعوبة في التسجيل على السيستيم والدخول إلى منصة الامتحانات.

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بينما قالت داليا فياض: "السيستم كان كويس؛ بس التعبير كان (غلس) جدًّا مش متداول على مدى سنوات دراستنا كلها"، مضيفةً أن معاني المفردات متقاربة في جزأين في الامتحان، غير أن الامتحان في مجمله "كويس" بالنسبة إلى اللغة العربية اللي فروعها كتير، معقبةً: "عقبال الباقي".

وقال الطالب عبد الرحمن سلامة: "إن الامتحان كان صعبًا جدًّا وطويلًا، ويضم أسئلة كثيرة"، لافتًا إلى أنه انتهى من الامتحان مع نهاية الوقت.

ويؤدي الامتحانات في الفترة بين الساعة ٩ صباحًا و١٢ ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا و٣ عصرًا، فيؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.