مركز المعلومات بالأزهر ينفذ أول برنامج تدريبي عن بُعد لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالأزهر الشريف بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالمشيخة، في تنفيذ أول برنامج تدريبي رسمي عن بُعد، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، باستخدام وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة في العمل عند بعد ودعم التحول الإلكتروني.
وبدأ تنفيذ البرنامج أمس الثلاثاء بحضور دغش محمد دغش، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، ومشاركة 30 متدربًا (22 رجل و8 سيدات) من 17 محافظة، ويشارك الجميع كل من منزله باستخدام تطبيقات التواصل عن بُعد، حيث جاءت فكرة التدريب بعد نجاح نموذج تجريبي تم تنفيذه بين أعضاء المركز وممثليه في المناطق الأزهرية المختلفة.
وأوضحت مشيخة الأزهر في بيان لها اليوم، أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات مسؤولي المعلومات بالمناطق والإدارات التعليمية الأزهرية في استخدام التطبيقات الرقمية، والتغلب على أزمة «كورونا» الحالية وكسر حاجز الزمان والمكان في التدريب، والتسجيل الآلي للمحاضرة وإمكانية استرجاعها، ويتطلع الأزهر إلى تعميم التجربة واستمرارها في التدريب والتعليم والاجتماعات.
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