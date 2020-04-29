"الأطباء" تحذر الصحة من الاعتماد على الكاشف السريع للأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت نقابة الأطباء وزارة الصحة من الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

وقالت النقابة في بيان اليوم، ان هذا التحليل لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.

وأوضحت أنها أرسلت مخاطبة رسمية إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تحمل ملاحظاتها على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية.